Emma LE ROY

Je suis ingénieur dans le domaine des sites et sols pollués depuis 2014. J'ai occupé pendant plus de 3 ans le poste d'ingénieur d'études dans le bureau d'étude Letourneur Conseil (certifié LNE domaine A et D) en région parisienne jusqu'à devenir responsable de projets.



J'ai ainsi acquis une solide expérience des différentes composantes du métier :

- études historiques et de vulnérabilité,

- investigations de terrain

- plan de gestion

- interprétation de l'état des milieux

- travaux de dépollution (réalisation des travaux ou AMO/MOE)

- conception de propositions techniques et financières, réponse à des appels d'offre.



Je reviens d'une année sabbatique durant laquelle j'ai entrepris un tour d'Europe et je suis dorénavant à la recherche d'un emploi.