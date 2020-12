J'ai 33 ans, mariée, 2 enfants.

je travaille dans la grande distri depuis 14 ans,je connais les basiques métiers d'un employé et acquié depuis 4 ans le métier de chef de rayon: compte d'exploitation, ca, marge, management, commerce, gestion,projets commerciaux...

je suis diplomé d'un BTS professions immobilières et suivi en interne une formation second rayon chez Auchan durant 4 ans.

Ambitieuse, battante,rigoureuse, compétente et patiente.