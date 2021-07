Emmanuel ARNOUD

English version : http://fr.linkedin.com/in/earnoud



J'ai passé + de 25 ans de ma précédente vie professionnelle dans des entreprises du secteur des technologies de l'information (IT).



Des secteurs marketing & négoce au support et a la formation de groupes d'utilisateurs, j'ai eu l'opportunité

d'observer, de rencontrer et d'interagir avec des milliers d'utilisateurs et de personnalités différents sur des sujets relatifs a l'utilisation de logiciels et périphériques informatiques mais également sur l'ensemble des secteurs connexes.



Aujourd'hui, ma mission de spécialiste expérience d'utilisateur (UX Designer) et de designer d'interaction au sein d'une multinationale est fortement liée a la connaissance que j'ai acquise alors, et ceci, ajouté à ma passion et mon dévouement pour mon travail rendent mon profil - je le crois - tout à fait unique.



Mes objectifs:

Comprendre les besoins de l'utilisateur, ses objectifs et ses attentes. Comprendre et contribuer à la mise en oeuvre des priorités opérationnelles des équipes de développement (technologie, planification, ressources). Collaborer avec mes pairs afin de garder l'équipe produit toujours synchronisée au regard de l'évolution constante des philosophies de conception.



Spécialités :

- Une passion pour la technologie et une forte détermination a oeuvrer sur la résolution des besoins réels des utilisateurs.

- De solides compétences créatives qui s'épanouissent sous les contraintes ainsi quune capacité de visualisation à grande échelle mais également au plus bas niveau.

- Bon communicateur avec les mots et les images. Confiant et convaincant, mais suffisamment humble pour écouter et apprendre.



D'un naturel curieux et ambitieux, je suis ouvert à toutes les propositions de challenge qui peuvent stimuler mon dynamisme et ma créativité.



Mes compétences :

Wireframe

Adobe Fireworks

Photoshop

User interface design

Project management

Windows

Expérience utilisateur

Omnigraffle

Axure RP Pro

Interaction Design

Android

IOS

Mac OSX

Accessibilité du Web W3C

WCAG 2.0

Final Cut Pro X

Montage vidéo