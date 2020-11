Emmanuel BADET

Résumé et synthèse de qui je suis à travers plusieurs points de vue et analyses : scolaire, professionnel, sportif, émotionnel, mental, passions, etc.



SCOLAIRE

- DUT Organisation et génie de production

- Licence Professionnelle Gestion de Production Industrielle



PROFESSIONNEL

- différents secteurs d'activités : Travaux publics (réseaux aériens et souterrains), industrie (parqueteur bois), agroalimentaire (embouteillage), entreprenariat (conseil), nucléaire (déchets)

- Différentes fonctions : chef de projet, responsable qualité, manager de production, superviseur méthodes, chargé d'affaires, gérant, consultant, coach



SPORTIF

- pratique de différents sports individuels et collectifs depuis le jeune âge

- Statut de Sportif de haut niveau, différentes sélections, champion de france Élite Rugby XIII, phases finales Rugby 7 UNSS

- Dans le milieu du tennis depuis près de 40 ans : compétiteur, éducateur, arbitre, juge-arbitre, capitaine, sparring partner à top 150 français, coach / accompagnateur de joueurs et joueuses sur le circuit professionnel de tennis, membre de bureaux et présidence d'un club employant 7 personnes

- Pratique sportive régulière : tennis niveau seconde série, running avec plus de 1000km par an en moyenne, squash, padel, fitness, etc.



PASSIONS

- sports depuis le plus jeune âge

- Management, coaching et lean management depuis plus de 20 ans

- Poker



QUOTIENTS

- quotient intellectuel : 148

- quotient d'écoute et intuition : 402



ANALYSES

- intelligence émotionnelle

Mes résultats indiquent que mon fonctionnement émotionnel est nettement supérieur à la moyenne.

Mes scores suggèrent que j'ai une bonne maîtrise des domaines liés à l'Intelligence Émotionnelle, et que je suis capable de traiter et d'utiliser mes propres informations émotionnelles et celles des autres à un point très proche du niveau optimal

- mental

Je dispose d'un puissant sentiment de solidité qui me permet de cultiver en toute sérénité confiance en moi et en l'existence. Mon rapport à la force intérieure est ainsi en constante évolution. Ayant compris que la force intérieure était la meilleure alliée dans l'existence, je veille à toujours distiller de la créativité dans ma relation à moi-même

- pleine conscience

Je semble savoir prêter pleinement attention à mes sensations ! Face au ballet incessant des pensées, je garde une distance, sans m'engluer dans des émotions ou des jugements. Je fais la différence entre le penser et le sentir. Face au flux de mes émotions, sans chercher à les retenir ou à les nier, je me laisse traverser. J'ai trouvé mon équilibre intérieur



Pour me joindre je vous invite à passer par mon profil LinkedIn :

https://www.linkedin.com/in/ebadet/