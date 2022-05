Ludovic VENET

Les différents postes occupés, les différentes missions confiées et les différentes formations suivies, m'ont permis au fil des années d'expérience, de me construire une solide expérience dans la gestion de production, la logistique interne, la gestion des flux mais aussi en Lean manufacturing. Les postes ont toujours été axés "Terrain", donc proches de la réalité.

De Janvier 2010 à Aout 2018, en complément de mon métier industriel, j'ai occupé un poste de professeur associé à l'Université d'Artois de Béthune dans la filière Génie Industriel et Logistique. De Septembre 2010 à Aout 2014, j'ai eu sous ma responsabilité le Master 2 Logistique Globale.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Amélioration continue

Ordonnancement

Planification

Gestion de la production

Logistique

Management

Lean manufacturing

Enseignement universitaire