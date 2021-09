Emmanuel BRUNEAU

Avocat inscrit au barreau du MANS, après avoir exercé près de 3 ans au sein de celui de RENNES, j'interviens essentiellement dans des dossiers de contentieux commercial et civil : de contentieux commercial et civil : droit des affaires, droit bancaire, responsabilité contractuelle, recouvrement de créances, bail, copropriété, assurances ... que je plaide régulièrement devant les juridictions civiles et commerciales.



J'interviens également en conseil juridique et à l'occasion d'opérations d'expertises.



J'assure également des postulations auprès des juridictions mancelles (Tribunal judiciaire, Tribunal de proximité, Tribunal de commerce) et de la Cour d'appel d'ANGERS et pext porter des enchères lors des audiences de saisies immobilières du Tribunal judiciaire du MANS.



