Je suis décorateur et scénographe pour le spectacle vivant et l'évènementiel.Je travaille depuis 20 dans dans différents cadres du cinéma d'animation à l'opéra, en passant par le jeu vidéo et le théâtre.

J'ai participé à la conception de nombreux évènements festifs, comme l'inauguration du tram de reims avec l'agence Auditoire, ou le show multimédia " big O" de Yeosu 2012 en Corée du sud avec ECA2.