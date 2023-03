Emmanuel DE LERA

Je bosse

en photo

creation de clip vidéo

j ai réalisé 2 clip vidéo pour nathalie Kowal une chanteuse regionale

ces 2 clips ont eu

15000 vues en 6 mois pour le 1ER et

le 2eme a eu 17 000 vues en 1 mois



donc si vous etes #chanteur et avez besoin de #clipvidéo pour etre vu sur les #reseaux n hesitez pas





je fais aussi la #communication #vidéo de votre #commerce





_____________

j ai 20 ans de commercial



10 ans en porte a porte

10 en gms en vente produit technique avec des ca de 100 000 € par mois



----------------------------------------------------------------------------------------

cherche poste soit



infographie

photographe

vente produit technique brun blanc gris



-----------------------------------------------------------------



retrouvez mes books photos sur

www.dappartapart.blogspot.com



Mes compétences :

Management

Vente

Immobilier

Distribution

Photographie

Prise de vue vidéo

Communication

Réalisation audiovisuelle

Montage vidéo

Réseaux sociaux

Instagram

Social Media

Gestion boutique

Point of Sale

Multimedia

Managerial Skills > Team Management

Stacking Shelves