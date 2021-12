Emmanuel DESCHAMPS

Grâce à mes premières expériences en tant que Auditeur financier chez PWC et Contrôleur financier chez Crown, j'ai pu confirmer mon goût pour les chiffres et développer mes compétences analytiques et ma compréhension des rouages financiers des entreprises. Ces compétences me sont actuellement fondamentales pour occuper les postes de Contrôleur de gestion Groupe et de Responsable administratif et financier.

Mes présents postes m'ont permis de développer mes compétences managériales et ma capacité à prendre des décisions en toute autonomie.

Mes expériences professionnelles et personnelles, notamment au travers du secourisme et de la pratique du sport en compétition, mont permis dapprendre à gérer le stress et la pression lors des pics dactivité.

Une bonne organisation du temps et des tâches est pour moi la clé du succès.