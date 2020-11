Emmanuel DUNOUVION

Vous recherchez un partenaire, un guichet de financement, vous voulez lancer un appel à compétence, un appel à manifestation d'intérêt, vous souhaitez monter un projet collaboratif, présenter une technologie... je suis votre facilitateur !



Je suis actuellement expert Performance Innovation pour les PME sur les thématiques Matériaux et Procédés chez Aerospace Valley (détaché de Latécoère), en place depuis décembre 2019.

Mes sujets d'activités sont la fabrication additive (impression 3D), les composites, les polymères, les alliages métalliques, le traitement de surface, le recyclage, l'économie circulaire, etc... sur tous les secteurs industriels et/ou enjeux sociétaux.

Je travaille chez Latécoère depuis 2006, mais j'ai 23 ans d'expérience, en étant passé par 3 autres sociétés : Rhodia Filtec, Peugeot et LGM.



Mon expertise concerne la gestion de projet, la résolution de problèmes et la satisfaction client.

Ma formation à l'ENSAM (Ingénieur Arts et Métiers), intégré par un BTS CPI, m'a permis d'avoir une vision généraliste ; mon parcours m'a permis au fil du temps de savoir être polyvalent, adaptable et disponible, et je sais aujourd'hui que je suis efficace dans le domaine opérationnel, proche du produit, avec un relationnel interne et externe aisé.

Je suis organisé, rigoureux, et autonome, tout en ayant l'esprit d'équipe et d'écoute, et en sachant travailler dans une dimension internationale et interculturelle.