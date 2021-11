Emmanuel EMMANUEL DUMONTIER

Expert Support Fonctionnel RH , j'interviens en tant que :



* Consultant Ressources Humaines pour le Cabinet Conseil CRIT-RH, sur des actions de Mobilités Professionnelles (Recrutements - mobilité Interne/externe ou de transition professionnelle.....), sur la conception et la mise en place de batteries d'évaluations (Aptitudes,capacités et compétences, analyse comportementale, aptitude managériale...).



* Consultant Animateur de Formation auprès de notre filiale : RH-Formation.



* Consultant en Ingénierie & Développement de "solutions RH" (secteur Privé et Public) , avec élaboration de processus, d'outils et de méthodologies adaptés et ajustés selon les besoins.



Mes compétences :

Recrutement

Sourcing

Ressources Humaines

Mobilité interne et externe

Bilan de compétences

Ingénierie de la formation