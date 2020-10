Emmanuel FAQUI

Formation en 2017 chez promeo Amiens : CQPM Ajusteur Monteur de structures aéronefs

(Obtenu suite à un recrutement en mode job dating avec adecco Amiens (80) en octobre 2017)





Le titulaire de la qualification agit au sein d’une équipe, sous l’autorité d’un hiérarchique, dans le cadre de la réglementation et des normes relatives au secteur aéronautique, en respectant strictement les règles liées à l’environnement et à la sécurité. Il peut être amené à intervenir dans le respect des spécifications d’un dossier de fabrication et de montage, seul ou parfois en binôme sur différents éléments métalliques ou composites constituant la structure d’un aéronef. Les activités susceptibles de lui être confiées peuvent porter à titre d’exemples non exhaustifs sur :



la préparation des assemblages (perçage, alésage, ajustage de portées, métallisation, …) ;

l’assemblage d’éléments ou de sous ensembles de structures aéronefs (fixations par vissage, rivetage, collages, …) ;

le remplacement d’éléments ou la retouche de protections.



Mes compétences :

Mécanique

Informatique

Chaudronnerie

Soudure ARC TIG MIG acier et inox

Petit et gros chantier

Peinture pistolet

Respect des engagements

Réactivité

Organisation du travail

Nouvelles technologies