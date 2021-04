Disponible, curieux, compétent et créatif, j'évolue dans les secteurs de la communication, du marketing, de l'audiovisuel et de l'événementiel.



Mes différentes "casquettes" font de mon parcours professionnel un "freelance" expérimenté en tant que régisseur son, musicien et animateur.



Aujourd'hui manager et réalisateur au Studio La Tour, organisateur d'évènements, je souhaites poursuivre mon chemin vers le succès, le partage, le développement des nouvelles techniques de marketing, d'audiovisuelles et de production aux services des projets d'entreprises, des professionnels et des particuliers.



Emmanuel Feramus



Mes compétences :

Production musicale

Organisation d'évènements

Post production

Production audiovisuelle