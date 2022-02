Emmanuel GOBIER

Cadre technico-commercial depuis 2017, je suis salarié de l'entreprise TOPOCENTER (Groupe Hexagon), rattaché au magasin de Marne-La Vallée à Lognes, qui vend et loue des matériels de mesures topographiques et des services pour les chantiers.



Ancien Géomètre-Topographe depuis 1995, j'ai été précédemment cadre salarié (depuis 2000) dans un cabinet parisien spécialisé en copropriété, jusqu'en février 2017.

J'ai durant cette période été certifié par SOCOTEC certification pour la réalisation des diagnostics immobiliers : amiante, plomb et termites, gaz, DPE (pendant 6 ans), renforçant ainsi mes connaissances du bâtiment et de l'immobilier.



Lors de mes dernières expériences comme géomètre j'ai appris le relevé au scanner 3D ainsi que le traitement des nuages de points en résultant (Logiciel RealWorks de Trimble.)

Expérience également en V.R.D. (orienté assainissement).



Épanoui dans ma vie personnelle, je suis débrouillard, maîtrise parfaitement l'outil informatique et sais m'adapter rapidement à toutes les situations. Je sais coordonner avec sensibilité une équipe et possède un excellent contact relationnel.



Mes convictions personnelles ont orienté mes loisirs depuis 1999 vers le développement durable, les projets en rapport avec l'écologie et le respect de l'environnement.

Je m'applique à solliciter l'échange des compétences dans le respect du travail et des intérêts de chacun.



Autre compétences et centres dintérêt :



Internet :

- Création et administration de sites internet avec l'outil Wordpress, et autres CMS.



Spectacle et Musique :

- sonorisation de spectacle vivant et d'orchestre (depuis 1996),

- formé à la prise de son en studio (SETEC),

- technicien plateau, opérateur de poursuite (spectacles sons et lumières - 5 ans),

- acteur de complément et figuration,

- choriste (J. Halliday 1998-2000 - studios, concerts, plateaux télé),

- musicien folk/trad et médiéval (orchestre" Virelaine") : flûtes anciennes, ney, doudouk, bodhran, percussions, clarinette, cornamuse, claviers et guitare basse).

- claviériste du groupe de métal ''Polarys'' depuis mars 2017.



Associatif :

- Association Antilimbes : photo, écriture, court métrages, jeux...

- Association Plur'Arts : collectif d'artistes, chargé de communication et événementiel (depuis 2010),

- Association Planet Roller : voyages en roller éco-responsable autour de la planète (co-fondateur, webmaster depuis 1997),



Mes compétences :

Géomètre

Internet

Copropriété

Ecologie

Coordinateur d'événements

Informatique

Musicien