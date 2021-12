Mélanie MONGUILLON

Fondamentalement attachée à la nature humaine et à tout ce qu'elle réserve en belles surprises...

j'accompagne tout type de public (cadres et non-cadres) à travers diverses prestations, notamment le bilan de compétences, pour l'aider à faire le point sur sa situation professionnelle et ses acquis, à dessiner son avenir, ses projets professionnels (reconversion, mobilité, évolution, reclassement, création d'entreprise...), dans une démarche éthique et à l'écoute de ses réels besoins.

Mon objectif : vous accompagner vers le changement de façon constructive et pérenne... et révéler la "pépite" qui est en vous!

N'hésitez pas à rentrer en contact avec moi ou le groupe AKSIS pour plus d'informations



Mes compétences :

Accompagnement individuel et collectif

Accompagnement à l'emploi

Écoute des salariés d'entreprise

Conseil individuel et animation

Gestion de Carrière

Développement personnel

Formation professionnelle continue

Accompagnement au changement

Analyse des besoins