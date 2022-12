Emmanuel GORGUET

Emmanuel est un Directeur des Opérations structuré, organisé, polyvalent, autonome et engagé, avec une forte capacité d'adaptation à son environnement.

Team leader naturel et charismatique, il possède une vraie appétence pour développer une synergie d'équipe autour d'un projet commun, avec un esprit collaboratif, volontaire et avec enthousiasme.

Il aime implanter des process de management et de fonctionnement afin de maximiser les résultats et la rentabilité ou encore partager une vision et une méthodologie pour atteindre les meilleurs niveaux de rentabilité, un niveau de qualité élevé et la satisfaction des clients.



Secteurs d'activité:

#Industrie, #Métallurgie, #Équipements industriels

#Services

#Santé, Industrie #pharmaceutique

#Distribution

#Transport, #Supply Chain, #Logistique

#BTP, #Bâtiment



Fonctions:

#Opérations, # Commerce, #Management, #Stratégie



Missions:

Optimisation de qualité / coûts / délais

Amélioration continue

Recrutement, formation, management, montée en compétences des RH

Mise en place d'indicateurs de performance

Élaboration des budgets, suivi des marges

etc.





#healthcare #projets #santé #médical #Directeur #Director #Manager #Management #Leader #Leadership #Industrie #LondonBusinessSchool #P&L #Opérations #Operations