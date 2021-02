Laure GROS

Après avoir suivi mon conjoint dans le Tarn pour la mise en place son projet de relance d'une activité viticole sur la propriété familiale, j'ai décidé de me joindre à cette aventure afin d'y prendre en charge les missions de Gestion et de Développement du Domaine.



Un défi que nous relevons maintenant ensemble pour proposer des vins d'aujourd'hui, dans le respect de notre terroir, de sa biodiversité et des traditions familiales!



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit du travail

Recrutement

Organisation

GRH

GPEC

Management

Conseil

Coordination d'activité

Communication

Ingénierie pédagogique

Ingénierie de formation

Animation de réseau

Gestion financière

Développement commercial

Marketing