Vincent COUDERC

Passionné de jardin, j'ai décidé d'en faire mon métier après une phase de reconversion professionnelle, il y a plus de 5 ans.



Aujourd'hui, grâce à l'expérience acquise chez des confrères,un brevet Professionnel Agricole mention travaux d'Aménagement Paysagers et beaucoup d'autoformation, cela me permet d'offrir un service de qualité aux particuliers et aux entreprises qui me font confiance.

A ce jour ils sont plus d'une centaine et la totalité des contrats d'entretien annuels sont renouvelés pour 2015 (sites industriels, locaux commerciaux, supermarchés, hôtels,...)

Sur mon site internet et sur ma page Facebook, vous pourrez avoir un aperçu de mon travail:

http://www.facebook.com/LeCheneLeHerisson/photos_albums



Ma société : Le Chêne & Le Hérisson viens de souffler sa troisième bougie et s'est enrichie d'un troisième collaborateur au cours de cette période.



Nous pouvons aujourd'hui proposer à notre clientèle, en plus de l'entretien "classique" (tontes tailles, désherbage), des solutions beaucoup plus respectueuses de l'environnement.



En limitant l'usage de produits chimiques, nous avons fait tout un travail de recherche sur des solutions alternatives, comme le recours à des insectes auxiliaires ou à la lutte biologique contre les parasites.



Pour réduire le recours aux herbicides, nous privilégions le paillage des végétaux. Cela permet de limiter le besoin en eau des plantes et de leur fournir en plus un amendement naturel issue de la décomposition du paillage.

Ainsi, nous réutilisons le broyât des déchets végétaux issus des coupes et des tailles afin de produire notre propre paillage. L'utilisation de ce dernier nous permet alors de réduire la facture de nos clients grâce aux économies de mise en décharge des résidus verts.



Enfin, nous proposons à nos clients la création de pelouses ou de prairies fleuries, de massifs, de murs végétaux, la location de plantes, mais aussi la réalisation de claustras pour protéger les voitures du soleil et ainsi limiter l'usage de la climatisation, la pose de récupérateurs d'eau de pluie afin d'arroser les espaces verts de manière responsable, etc...

Toujours animé par la même passion, je travaille dans tous les jardin comme je le fais dans mon propre jardin.



Mes compétences :

Entretien de parcs et jardins

Création de massif, pelouse,...

Irrigation

Elagage et abattage

Création

Paysagiste