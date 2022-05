Vincent COUDERC

Expert dans la vente en B to B, je souhaite mettre à profit mon expérience de manager opérationnel dans un nouveau challenge.

Véritable leader d'équipe, je suis organisé et méthodique.

Structuré dans mon quotidien, je reste un Manager de terrain, accompagnant mes collaborateurs à la fois dans leur montée en compétence et leur réussite individuelle.

Enfin, la très bonne maîtrise du tissu économique de ma région est un atout.



Mes compétences :

en Management

Triple DES

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Customer Relationship Management