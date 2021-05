Emmanuel LA BATIE

Diplômé de l'ESIGELEC (Ecole Supérieure d'Ingénieurs Généralistes à Rouen, associée à l'Institut Mines-Télécom) en ayant effectué mon cycle ingénieur en apprentissage chez ERDF.



Voici un résumé de mon parcours.



ERDF :

Bureau détudes HTA

- Etudes technico-économiques pour la planification et le développement du réseau Moyenne Tension.

- Etudes décisionnelles d'investissements.



Maitrise dOuvrage HTA

- Etude doptimisation des ordres tarifaires sur un département.



DCNS :

Business Unit Nucléaire Civil Division Energies et Infrastructures Marines

- Conception d'installations électriques.

- Gestion de configuration technique.

- Relation Client.

- Pilotage déquipe.



EDF :

CNEPE (Centre National d'Equipement et de Production dElectricité)

- Assistance Technique IEG et IED.

- Revues de documents détudes.

- Réponses aux rapports dalertes du TCE.



AREVA NP :

Taishan Design Team

- Réponses aux demandes de clarifications concernant les activités de câblage et raccordement.

- Responsable déquipe pour la mise à jour de la documentation de câblage du contrôle-commande des systèmes NSSS pour la phase de tests de mise en service.

- Chargé du suivi des modifications de la configuration technique pour la discipline électrique.



OL3 I&C Commissioning Team

- Participation aux activités / tests de mise en service et rédaction des procédures de tests et rapports.

- Responsable du système de contrôle-commande HBS.



OL3 I&C IMO Team

- Assurer le maintien en condition opérationnelle des systèmes de contrôle-commande de sureté (TXS)





Actuellement en mission en Finlande, sur le projet de l'EPR d'Olkiluoto, pour AREVA.



Voici quelques termes qui me définissent:

- Moteur, cherche à faire avancer le groupe de travail.

- Investi, prend son travail à coeur.

- Réactif, passe facilement d'une tâche à l'autre et s'adapte à son environnement.

- Autonome, se fixe lui-même ses objectifs.

- Bon relationnel, s'intègre facilement.

- Organisé, aime qu'un certain nombre de choses soient planifiées.

- Méticuleux, accorde de l'importance aux détails.



Mes compétences :

Automatique

Contrôle commande

Électricité

Électricité industrielle

Électrotechnique

Énergie

Énergies renouvelables

Génie électrique

Informatique

Coordination

Management

Gestion d'équipe

Communication

Relationnel