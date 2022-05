Sebastien LA BATIE

Responsable de la communication depuis plus de 5 ans, j’ai mis ma curiosité, ma créativité et mes compétences en gestion de projet au service d'une équipe pluridisciplinaire de 5 personnes. Rigoureux et passionné, j’aime travailler en équipe pour imaginer de nouvelles stratégies pour faire connaitre les activités et projets portés par l'équipe.



Ancien étudiant à l'ESGCI (Master 2 de Communication et Relations Publiques) - Ecole du groupe "Pôle ESG" (anciennement "Groupe PGSM")-, je suis actuellement en poste chez ADM (Meaux)



Mes compétences :

Publicité

Relations Publiques

plan média

Communication de crise

conception Rédaction

veille informationnelle

Photoshop

InDesign

Illustrator

Final Cut

Gestion de projet

Planification

Mise en scène

Management

E-reputation

Stratégie structurelle des organisations

Maitrise d'outils collaboratifs