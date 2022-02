Emmanuel LEHMANN

Ingénieur ENSEEIHT diplômé en Hydraulique et Mécanique des Fluides option sciences de l'eau et de l'environnement en 1998, mon parcours professionnel m'a permis d'élargir mon domaine de compétence à de nombreuses disciplines liés à la gestion de la ressource en eau :

- gestion des cours d'eau et restauration de l'état hydromorphologique ;

- lutte contre les inondations ;

- gestion intégrée des bassins versants ;

- écohydraulique ;

- digue et barrage ;

- modélisation ;

- mission de terrain ;

- aspect réglementaire concernant les milieux aquatiques et la sécurité.



Mes compétences :

Hydrologie

Hydraulique fluviale

Modélisation numérique

Écologie

Génie civil

Cartographie