Emmanuel LEMAY

Dynamique et réactif, je dispose déjà d'une expérience significative dans le domaine des Méthodes et de l'Industrialisation.



Je suis capable de prendre en charge l'industrialisation des produits et process selon les procédures en vigueur en respectant le budget et délai définis :

Cette compétence va de la définition des documents moyens industriels Amdec, en passant par la rédaction des CdC jusqu-au dossier de consultations, de l'implantation jusqu'à la mise en service des moyens et formation du personnel sur l'unité de production.



Aussi, celle-ci s'accompagne de savoir-faire en méthodes : calcul et mise à jour des temps de cycle, rédaction et optimisation des standards de travail et gamme de conditionnement, participation aux chantiers Kaizen et agit en service support avec les services qualité, maintenance et production.



Mes compétences :

Suivi de projet

Kaizen

Développement process soudure

Productivité produit & process

Développement produit

BPF

Industrialisation Process

Amélioration continue

Industrialisation

Productivité