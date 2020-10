Emmanuel LONGUE KINGUE

Titulaire d'un Master en Science Politique Spécialité Relations Internationales, préparant respectivement un Master II en Management et un Master II en Science Politique, je suis actuellement à la recherche d'un poste dans le domaine des ressources humaines dans toute structure pour mettre en pratique les enseignements reçus au sein de mon école.



Comme vous pouvez le constater, j'ai effectué différents stages, qui m'ont permis d'améliorer et mettre en pratique, mes connaissances dans le domaine juridique, commercial, financier et des activités s'y référant. De ce fait, je dispose de certaines bases qui me permettront d'être un bon collaborateur.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Négociation commerciale

Droit international

Sciences politiques

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Droit public

Relations internationales

Microsoft Word