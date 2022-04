Emmanuel LORAS

En charge du développement et de la gestion d'un de clientèle entrepreneuriale, notamment constitué majoritairement de professionnels du marché de l'Art, de Famille de collectionneurs et de Familles d'Artistes.



Dans ce cadre, j'ai pu développer une expertise complète:

- Approche Privée et Corporate des clients.

- Conseil patrimonial.

- Bonne maitrise du risque de crédit (tant private que corporate)

-Développement de crédits spécifique adapté aune gamme de clientèle particulière (Art Based Lending).



Mes compétences :

Banque Privée

Corporate banking

Marché de l'Art

Art