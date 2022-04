Emmanuel LUKOJI

Nouvellement installé en région Rhône-Alpes, Je développe mon réseau et suis ouvert aux rencontres professionnelles dans le domaine de l'énergétique du bâtiment.



J'ai une réelle expertise en calculs thermiques réglementaires (RT 2012, RT 2005, RT ex). Je suis sensible aux questions énergétiques et environnementales liées au bâtiment. Comment sera le monde sans pétrole que nous laisserons aux générations futures ?

Mes expériences professionnelles couvrent les 3 secteurs de l'énergétique du bâtiment : industrie, entreprise générale et bureaux d'études. J'y ai développé les compétences telles que la gestion d'équipe et la maîtrise de la réglementation thermique du bâtiment.



Mes valeurs sont : Partage (solidarité), Autonomie, Amour (travail, famille, entourage). Je consacre du temps au travail associatif.



Aujourd'hui je souhaite travailler davantage sur des projets en CVC (chauffage, ventilation, climatisation). Participer aux études de conception et/ou réalisation des installations du génie thermique et climatique afin de confirmer mes compétences dans ce domaine.



Mes compétences :

Thermique du bâtiment

Efficacité énergétique

CVC

RT 2012

Conseil

Pleiade Comfie

TRNSYS

Thermique

Bâtiment

Energies renouvelables