Jalain RIVIERE

BIENVENUE SUR MON PROFIL



Bonjour,

Et si vous aviez le pouvoir de changer les choses des aujourd'hui pour vous et vos proches avoir plus temps, le style de vie dont vous rêvez, atteindre lindépendance financière et de pouvoir profiter de vos proches, partir en vacances quand vous en avez envie, ceci n'est pas un rêve mais un projet d'avenir.



Vous êtes entrepreneur dans l'âme, gérer votre centre de profit en toute autonomie tout en vous appuyant sur la sécurité d'une structure qui a fait ses preuves.



Participer à un projet d'entreprise ou le bien-être et l'épanouissement des personnes est prioritaire. Votre culture du résultat et de la performance seront des atouts indispensables.



Passionné par les relations humaines et les nouvelles technologies, vous êtes doté d'une grande intelligence rationnelle et émotionnelle.



Comme nous, vous êtes convaincu que l'entreprise d'aujourd'hui est une entreprise citoyenne et responsable, qui valorise le potentiel humain tout en gardant un objectif de croissance et de rentabilité, alors rejoignez nous !



Cette compagnie multinationale avec lequel je suis en collaboration depuis plus de 25 ans, vient de fêter son quarantième anniversaire en 2020.



Et depuis quarante ans Chaque semaine des milliers dindividus dans du monde entier décident de rejoindre cette grande famille et partenaires.



Ils sont attirés par lenvie daméliorer leur santé, leurs finances, leur développement personnel et professionnel ou à apporter leur contribution positive pour et avec d'autres.



Des personnes qui cherchent à donner plus de sens à leur vie.



Alors si ce message à du sens pour vous, que vous soyez curieux ou que vous souhaitez changer life style, sachez qu'avec cette entreprise nous avons quelque choses à vous offrir.



Cordialement

JAlain



corpspure@gmail.com / https://trouverlaforme2.blogspot.com/



+262 692 491 510







Mes compétences :



Coaching professionnel



Coaching d'équipe



Coaching individuel



Consultant Business



Marketing direct