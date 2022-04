Emmanuel MADELAINE

J'exerce en tant qu'administrateur PLM, ainsi que développeur sur des scripts TCL/TK et Jacl dans un environnement Java EE. Ma maitrise de la solution Audros me permet d'agir en tant que formateur sur plusieurs modules de ce logiciel.



J'interviens auprès des clients afin de les aider tout au long de l'implémentation: Analyse, paramétrage, formation...



Je dois également développer en interne des outils d'évaluation de performance du PLM.



Mes compétences :

Parallel Computing

Développement web

Conception mécanique

Conversion de données CAO

Développement informatique

JavaScript

HTML 5

CSS 3

Java EE

PHP 5

Product Lifecycle Management

PDM

Programmation orientée objet

Java Server Pages

Java

JScript

Euclid

CATIA

jQuery

des Design

Visual Basic for Applications

VBScript

Oracle

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Excel

Microsoft DOS

Java Enterprise Edition

C++