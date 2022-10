Bienvenue sur mon profil Viadeo!



Forte de plusieurs années d'expérience en recrutement et gestion administrative RH, plus particulièrement dans le monde des Nouvelles Technologies, j'ai rejoint Hinnoya début Mars 2016. J'y suis chargée du recrutement et des relations écoles.



Ma spécialité: vous proposer le poste qui répondra à vos attentes et aspirations!



Je recherche aujourd'hui des profils juniors comme des profils confirmés pour différents projets de développement applicatifs (.net/Java/PHP/mobile), au forfait ou en assistance technique.



N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous.



helene.ly@intitek-hinnoya.fr - 04 69 66 37 38/ 06 59 05 22 50



Mes compétences :

SAP

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Recrutement

Recrutement IT

Paie

Suivi commercial et administratif

SSII

Relations écoles