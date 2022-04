Emmanuel MAHÉO

Responsable du département Exploitation Maintenance



Planifier, organiser, coordonner et piloter l’exploitation et la maintenance tous corps d’état (hors sécurité incendie) du patrimoine immobilier et technique des différents établissements du CHRU de Brest (290 000m2 ; 39 ERP, 12 sites), en animant une équipe de professionnels de 10 cadres et 35 agents. Assurer le suivi des marchés des 35 entreprises contractantes. Veiller à l’efficacité et à la qualité des prestations internes et externes, dans le respect des règles QHSE, des coûts et des délais, des professionnels de santés et des patients.



Mes compétences :

Maintenances

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Management

Électricité

Groupes électrogènes