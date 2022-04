Emmanuel MAISONNEUVE

Directeur Artistique et associé d’Hegyd, associé de la holding M-Participations, passionné de graphisme et d'ergonomie, je réalise l’identité visuelle des sociétés et des marques de la holding.



Depuis 7 ans HEGYD a développé les domaines d’expertise suivants :

• Développement de stratégie Web,

• Développement de sites e-commerce,

• Développement d’intranets / extranets,



Agence webmarketing 1789.fr

E-marketing, communication et intelligence numérique

http://www.1789.fr



Mes compétences :

Intégration web

Webdesign

Identité visuelle