François QUARTON

Issu d’un double cursus Littéraire et Informatique je mets mes compétences rédactionnelles, relationnelles, managériales et de gestion de projet à la disposition de la société Alcuin.



Depuis 2004, sur plus de 50 missions j’ai pu mettre en place l’ERP OpenPortal® pour le compte d'OpenPortal Software puis d'Alcuin, participer à l’urbanisation de plusieurs SI, à la création d’espaces collaboratifs, d’Intranets et d’Extranets, de projets Infocentre, RH et de gestion des compétences au sein de grandes Entreprises, de CCI, d’Universités, d’Ecoles Supérieures et de Centres de formation.



Si mon profil et mon expérience vous intéressent prenez contact avec moi.



Mon email : francois.quarton[arobace]free.fr



Mes compétences :

Support

Manager

Maintenance

Informatique

Chef de projet

RH

Formation

Chef de projet informatique

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Rédaction

Assistance téléphonique

GED Collaborative

ERP OpenPortal

Relation client

ERP Dynamics CRM

Sécurité

Intranet Outils collaboratifs

Gestion des compétences