Ingénieur des Mines avec spécialisation CHEBAP, Emmanuel MAJOLI, responsable du Pôle Ouvrages d’Art de SCE et responsable du Domaine OA, a plus 12 ans d’expérience en ouvrages d’art et génie civil lié à des infrastructures où il est intervenu en tant qu’ingénieur structure puis chef ou directeur de projet.

L'équipe Ouvrages d'Art de SCE intervient en AMO, MOE ou études d'exécution d'Ouvrages d'Art courants et non courants (ponts, passerelles viaducs...)

En plein développement sur Nantes mais aussi dans les agences SCE, le domaine Ouvrages d'Art est à la recherche de nouveaux talents passionnés par le métier. N'hésitez pas!

Nous recrutons en particulier un chef de projet, adjoint au responsable OA sur Nantes : http://sce.fr/fr/chef-de-projets-ouvrages-dart-hf-0



emmanuel.majoli@sce.fr



Mes compétences :

Charpente métallique

Etudes d'executions

Offres commerciales

Structures complexes

Conception

Ouvrages d'art