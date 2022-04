Emmanuel MAKRIS

Mon travail actuel en tant que Technico-Commercial me permet de développer mon relationnel client ainsi que différentes techniques de ventes. Cette nouvelle expérience est très riche pour moi en ce qui concerne la découverte d'autrui, la négociation, le traitement de l'objection et la mise en avant d'une stratégie de vente.



Diplômé en Master Génie des Systèmes Industriels, j’ai réalisé de part mon cursus universitaire de nombreux stages en entreprises. Lors de toutes ces expériences professionnelles j'ai su m'intégrer facilement dans les équipes et atteindre les objectifs qui m'on été fixés. Cette formation généraliste m'a permis d'étudier de nombreux domaines (la conception, la production, l'analyse et la modélisation des systèmes industriels, maîtrise et qualification de procédés, méthodes de fabrication) qui ont développé mon goût pour l'organisation, le travail d'équipe et la maîtrise de la technologie.





Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer mon sens de la communication et d'acquérir une expertise technique et commerciale.



Mes compétences :

Vente

Négociation

Développement commercial

commerce

Communication

innovation

ingénieur

mécanique

consultant

Financement de l'innovation

technico-commercial