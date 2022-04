Emmanuel MARBOEUF

Baigné dans les technologies du web, je possède un bon sens de l'analyse et j'affectionne particulièrement les technologies innovantes. Mon objectif est de travailler sur des projets à la pointe de la technologie et accessibles au plus grand nombre.



Je suis constamment à l'écoute de nouvelles méthodes, technologies ou outils qui peuvent apporter une valeur ajoutée à mon travail. Partant du principe que l'apprentissage est une perpétuelle remise en question je n'hésite pas à bouleverser mes méthodes ou à monter en compétence sur une nouvelle technologie si je suis convaincu que cela sera bénéfique pour mon projet. Je souhaite faire parti de projets qui permettront aux utilisateurs de travailler de manière plus intelligente et efficace. Lorsque je m'investis dans un projet je m'y consacre à 100% afin que le résultat soit à la hauteur des attentes des utilisateurs. Mon principal but est de participer à des réalisations dont je puisse être fier car ils ont apporté une réponse élégante et efficace aux besoins utilisateurs. Pour atteindre cet objectif je n'hésite pas à communiquer, à être force de proposition et à argumenter mes choix.



En ce moment je suis à l'écoute des évolutions majeures dans le domaine du frontend et de la visualisation de données car c'est un secteur qui est en pleine ébullition. De plus, cette partie est souvent sous-estimée (à tort) et selon moi à mesure que les besoins en interfaces riches des utilisateurs augmentent et que les navigateurs s'améliorent leur complexité va devenir croissante.



Mes compétences :

HTML

Javascript

JAVA

JEE

PHP

Spring

Hibernate

Maven

CSS

GWT

SQL

Oracle

MySQL

Subversion

Scrum

AJAX

Nodejs

GIT

Symfony 2

J2ee

Web 2.0

Phonegap

Mobile

Android

Groovy

Grails

NoSQL

MongoDB

Bootstrap

JQuery

Jenkins

OpenLayers

Grunt

AngularJS

RequireJS

CSS 3

HTML 5