Emmanuel MARCANTONI

MADRACO, un des premiers concessionnaires français Bénéteau, leader Mondial de la plaisance. Ets au CA. de10 millions d'euros.

Je suis le responsable en charge du développement de notre nouvelle zone de chalandise Fréjus/Saint Raphael , haut lieu touristique de la plaisance européenne.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de développement ou si vous souhaitez échanger tout simplement.

Madraco SA a été élue meilleure concession Européènne en terme de satisfaction client 2009 et 2010. (Source Bénéteau, vote CSI : Customer Satisfaction Index)

Madraco SA was elected best European dealer in 2009 and 2010 concerning customer satisfaction.



Mes compétences :

Management

Commercial

Gestion de projet

Nautisme

Motonautisme

Import

Managment

Export

Marketing