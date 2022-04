Jean Michel COIFFARD

Vente et pose sur l'ensemble du territoire de revêtement de pont en teck synthétique " TEK DEK"

TEK-DEK est une superbe alternative aux ponts traditionnels en teck. Il peut être appliqué sur n'importe quelle surface, y compris GRP, acier ou bois.

Ressemble à s'y méprendre au teck véritable

Pratiquement sans entretien

Entièrement résistant aux UV stabilisés et aux taches

Superbes qualités antidérapantes

Formule testée et approuvée



Dans le cadre de notre développement nous recherchons sur l'ensemble des régions, des distributeurs ou distributeurs installateurs.









Mes compétences :

Nautisme