Emmanuel MARGER

Après un an de travail comme responsable adjoint d'une carrière dans les Deux-Sèvres, je suis actuellement en poste dans l'entreprise PROROCh en tant que responsable d'exploitation adjoint, ainsi que responsable QSE adjoint.



Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Mines d'Alès, j'ai pu acquérir au cours de ma formation des compétences techniques centrées sur le génie civil et les ressources minérales.



A travers mon dernier travail, mais aussi grâce aux stages et à une expérience universitaire au Brésil, j'ai su m'adapter et développer mes compétences managériales et organisationnelles, afin de réaliser les projets qui me furent confiés.



Autonome et curieux, je suis doté de bonnes facultés de communication.



Mes compétences :

ISO 900X Standard

Autocad

ANSYS

Management