Emmanuel MARIE - LUCE

Ma passion trouver des solutions qui seraient susceptibles de "dénicher des sources d'emplois"... En ce moment je propose un concept qui vise à réduire le nombre de victimes en cas de séismes majeurs. Parlons de risques sismiques et de solutions...Le concept anti-écrasement Sékirit li, une Technologie nouvelle face aux risques d'effondrement (tremblements de terre, surpoids de neige, de flocons, malversation de construction etc. ), élaboré en Martinique a été présenté lors des journées catastrophe et vulnérabilité de l'inéris à Nancy. Ainsi, ma rencontre avec Monsieur Vincent COURTRAY lors de son cours passage en Martinique, crédibilise Sékirit li qui sera un élément incontournable pour une meilleur mise en sécurité de la vie, face à ce terrible phénomène, le tremblement de terre. Nos remerciements à Monsieur C. SIRA qui a proposé le " lit-abri à vocation parasismique" dans la plate-forme de test d'effondrement et d'entrainement des pompiers de l'urgence internationale, opération prévue courant mai : juin 2015 à Limoges.



