Emmanuel MARQUEZ

De formation juridique et économique avec un goût prononcé pour la communication et les relations publiques.

j'ai manager plusieurs entreprises dans différents secteurs de l'économie en raison de ma polyvalence.

Président de l'Union des Associations de Saint-Etienne la Loire (U.A.S.E.L.) j'ai réalisé et édité le premier guide annuaire des associations de la Loire. Président de la Fédération Française de Coinche.

J'organise ou je suis partenaire de différentes manifestations nationales et internationales.



Mes compétences :

animer

Organiser