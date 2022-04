Emmanuel MARZOLF

Vous recherchez un Bon Dj généraliste , Dynamique , Compétent , Très Diversifié , Cultivé en Matière de Musique , j'anime tous types de fêtes : Mariage , Baptême , Anniversaire , Soirée à Thêmes etc .... j'anime , je présente et j'organise votre soirée de A à Z Je m'adapte à vos exigences , selon vos goûts , vos envies et vos aspirations , on échange ensemble des idées , on constitue un programme une Playlist ... selon vos propositions on établis le programme de la Soirée Festive .Ambiance Assuré / Amusement Garantie / Possibilité Jeux / Blind Tests / Prix Très attractif Interessez demandez Emmanuel & Manu Dj Experience Je me déplace dans les départements suivants : 59 / 62 / 80 / 02 + Belgique Francophone .

Pour une prestation musicale ( Animation -Présentation - Organisation ) Sono + Jeux de Lumiere etc ... .Voilà Pour toutes infos supplémentaires n'hesitez pas à me contacter Au Plaisir ..... Manu Dj Experience & Emmanuel Coordonnées du contact : Nom : Manu Dj Experience Tel 06 63 41 82 27 et Mail : music.man@live.fr

Site Pro Perso :Array



Mes compétences :

Animateur de Soirée

Animation commerciale

Prospection commerciale

DJ

Organisateur de Soirées