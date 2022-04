Emmanuel MBEDE

Journaliste à la radio 1990/1995

Journaliste fondateur du quotidien Mutations 1996

Journaliste et présentateur de télévision 1996/2002

Producteur audiovisuel depuis 2002

Titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication de l'Université Lyon II "La télévision publique en Afrique". en 2006

Enseignant chercheur à l'Ecole supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication (ESSTIC) de l'Université de Yaoundé II



Mes compétences :

Communication

Culture

Médias

Politique