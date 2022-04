Emmanuel MBONGUÉ MOUANGUÉ

Après de nombreuses expériences enrichissantes dans l’activité de conseil et de services en informatique où j’ai œuvré successivement comme Consultant, puis comme Architecte et enfin comme Consultant Manager pour les plus grandes SSIS de la place (Accenture-Avanade, SOGETI, …), j’ai décidé de me poser et de me mettre à mon propre compte.



J’ai donc créé E2M Consulting, une entreprise spécialisée dans la Business Intelligence et dans le Collaboratif - mes principaux domaines d’expertise - dont la vocation est d’accompagner les entreprises qui souhaitent mettre en œuvre

• des solutions décisionnelles telles que la Gestion de la Performance globale de l’entreprise, l’Entrepôt de données, les (Balanced) Scorecards, …

• des outils d’élaboration et de suivi budgétaires

• des portails collaboratifs : intranet, B2B ou B2C



Nous intervenons également dans tous les aspects du développement d’application (.Net, Web, Java) et dans la formation sur Microsoft Office 2007.



Résolument tournée vers le développement de son activité, E2M Consulting, recherche des partenaires pour soutenir sa croissance … avis à tous ceux (celles) dont cette aventure humaine peut intéresser.



Mes compétences :

Business

Chef de projet

Datawarehouse

Décisionnel

Elaboration budgétaire

Management

Microsoft Business Intelligence

Microsoft Sharepoint

Moss 2007

Performance

Performance Management

Scorecard

TABLEAUX DE BORDS