Emmanuel MEDI-EPEE

Coordinateur dans l'un des plus grands centres de télésurveillance de France.



Management d'équipe

- Déploiement de la culture managériale Fulfilment service

- Accompagnement, développement et appréciation des compétences des collaborateurs

- Animation des indicateurs, contrôle en temps réel des flux

- Analyse des dysfonctionnements par l'utilisation du PDCA ou du MDI

- Amélioration de l'efficience et la réactivité dans la gestion des alarmes

- Déploiement du management de proximité