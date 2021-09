Ersun ARPA

===L"humain est au cœur de notre activité!===



Professionnel du recrutement avec une expérience de plus de 5 ans dans les ressources humaines.

Je suis habitué au recrutement des profils en pénurie:

- nouvelles technologies du web (J2EE, PHP, C#, SEO, SCRUM, Fullstack,...)

- la cyber sécurité (test d'intrusion, siem, soc, IAM, Avant-Vente,...)

- les métiers de la vente (Business development, Commerciaux, Consultant en recrutement, Marketing,...)



Je maîtrise l'ensemble des outils liés au sourcing des profils:

- approche directe et chasse

- annonces et base de données

- entretien technique

- entretien rh



Je suis habitué à coordonner plusieurs projets de recrutement et être l'interface avec différents clients (interne/externe)



Mes compétences :

Recrutement IT

Recrutement

Recrutement cadres

Conseil en recrutement

Gestion des talents

Gestion de portefeuille

Développement commercial