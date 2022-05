Martine HERVIANT

1981/2004 postes d'éducatrice spécialisée qui m'ont amenée à prendre en charge des jeunes déficients et psychotiques de tout âge avec des projets de travail très différents: expérience riche et variée

Apprentissages pédagogiques de niveau maternelle

Apprentissages pré professionnels d'adolescentes (couture enseignement ménager)

Préparation de jeunes adultes (19/22 ans)au passage dans le monde adulte spécialisée (autonomie et mobilisation professionnelle)

Accompagnement de jeunes enfants psychotiques et autistes

Même travail avec des adolescents

Création d'un service de préparation et de suivi en sortie d'IME. (développement de partenariat, travail en réseau,formation, dispositif de stage et de mise en situation professionnelle des jeunes adultes....)

1983/2010 permanence juridique bénévole: conseil, constitution de dossiers prudhommaux

1983/2004 défense de dossiers prudhommaux en CPH et cour d'appel

1987/1997 conseillère prudhomme

Depuis 2005 responsable de deux services: management et animation d'équipe pluridisciplinaire, gestion des changements,relation aux partenaires , veille juridique , conduite de projet, gestion des entretiens annuels d'évaluation, profil de poste et recrutement



Mes compétences :

Droit du travail

Management d'équipe

Conduite de projet

Dynamisme

Capacité d'adaptation

Travail en réseau

formation