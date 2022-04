Violoniste et trompettiste de formation, Alexandre HERVIANT obtient en 2011 au sein du CRR de Bayonne les diplômes d’écriture, d’analyse, et un DEM de Formation Musicale.



Licencié en musicologie, titulaire du DE et du DNSPM de direction d’ensemble vocaux, il étudie au PESM Bourgogne la direction avec Pierre Cao et Claire Marchand et le chant avec Jean Paul Fouchécourt et Agnès Mellon. Il travaille par ailleurs avec Brigitte Rose, Alan Woodbridge, Rita de Letteriis, Valérie Philippin, et se produit comme chef de chœur et chanteur avec le chœur Arsys Bourgogne.

Il poursuit actuellement sa formation en direction d’orchestre et de chœur auprès de Pierre Cao.



Initialement formé à la direction de chœur par Laetitia Casabianca et à la direction d’orchestre par Roberto Gatto (Bordeaux), il bénéficie également de l’enseignement de Valérie Fayet (Nantes) et des conseils de Marco Parisotto, Christophe Mangou et Didier Bouture.

Après l’avoir dirigée pendant 3 ans et demi, il quitte l’harmonie de Tartas, qui lui remet en 2011, à titre exceptionnel, la médaille de bronze de la CMF, agrafe chef.



Il obtient le PREMIER PRIX à l'UNANIMITE du Concours International d'Interprétation Musicale de Paris/Ville d'Avray, consacré à la direction de choeurs en mars 2015, .



Au travers de stages et masterclasses, il se perfectionne en direction d’orchestre d’harmonie avec Claude Kesmaecker et Pascal Lacombe, en direction de chœur auprès de Frieder Bernius, Nicole Corti, Raphaël Pichon, Loïc Pierre, Pascale Verdier et Fred Sjöberg. Il a ainsi l’occasion de diriger le Stuttgart Kammerchor, le chœur Britten, l’ensemble Pygmalion et le chœur Mikrokosmos.



Depuis 2012, il est Chef de Chœur assistant à l’Ecole Maitrisienne Régionale de Bourgogne (Dijon) et ténor au sein du Chœur National des Jeunes (A Cœur Joie).

En parallèle, il intervient régulièrement au CRR de Dijon en tant que directeur de l’Orchestre Des Etudiants et enseignant en chant choral. Il participe à cette occasion à la mise en place du cursus chant choral entre septembre et octobre 2013. De septembre à novembre 2014, il est chef des chœurs de l’Opéra de Dijon.



Habitué à mélanger les styles et à concevoir des projets en fonction des besoins du groupe et des possibilités offertes par le territoire, il est directeur musical du spectacle rock symphonique « Bubble(s) » depuis sa création en 2012. Par ailleurs, il assure la conception et la direction artistique de deux concerts chœur et orchestre pour le chœur Ad Libitum de Dax en 2011 et 2013, pour lesquels il constitue l’orchestre du même nom.

En 2014, il reprend la direction artistique et musicale de l’ensemble vocal féminin Phénocristal et du chœur mixte Claude Goudimel du CRC de Chenôve. Il rassemble la même année en un ensemble vocal des chanteurs parisiens, lyonnais et dijonnais autour d’étudiants de la classe de chant du PESM Bourgogne.



Mes compétences :

Direction d'orchestre

Direction de choeur

Harmonisation

Orchestration

Arrangement

Trompettiste

Tenor

Musique classique

Chant