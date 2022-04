Emmanuel MENIS

Fort de 20 ans d'expérience dans la comptabilité, je suis vivement intéressé par un poste de comptable dans une autre structure et accéder ainsi à un poste qui correspondrait davantage à mes attentes et mes ambitions.

J'ai pu effectuer l'ensemble des opérations comptables jusqu'à l'établissement des documents de clôture et autres déclarations légales (bilan et liasse fiscale), avec entre autre :

- contrôle de la trésorerie

- gestion des stocks et commandes

- traitement factures

- chargé de recouvrement

- gestion des salaires

- déclarations fiscales et sociales

- écritures d'inventaire,

- etc....



Mes compétences :

Comptabilité

Rigueur

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Coala

Gestion

Relationnel

Autonomie professionnelle