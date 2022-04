Emmanuel MIGAUD

5 ans dans l'importation de produits pétrolier, 8 ans dans la commercialisation de stand d'exposition, 4 ans en tant que créateur et gérant d'une société d’événementiel.

Aujourd'hui je suis Responsable de la cellule Grand Comptes pour la société Korus.

Société spécialisée dans l'aménagement d'espace de vente et de travail à travers le conseil/concept, la réalisation/rénovation, la maintenance des sites et le mobilier, dans le cadre de déploiements nationaux et internationaux. Nous intervenons sur les marchés de la Banque, Assurance, Mutuelle, du Retail, du CHR, de la GMS et du Médical santé.



Toujours prêt à relever de nouveaux défis sportifs ou professionnels, j'aime m'engager pleinement dans ce que j'entreprends.



Mes compétences :

Snowboard

Communication

Marketing

Expositions

Création

International

Moto

BTP

Maintenance