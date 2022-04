Je m'appel Emmanuel Milazzo, J'ai 17 ans d'armée et je suis toujours en poste actuellement. Fort de mon expérience, j'ai successivement occupé les fonctions de :

- chef de peloton, ou j'avais un rôle essentiel dans le management d'environ 50 personnels.( planning, mise en formation, suivi de carrière et les absences).

- ensuite j'ai occupé la fonction de chef emploi/technique.Mon rôle ne concernait plus seulement les personnels mais aussi la partie mise en réparation des vecteurs.

- actuellement j'occupe la fonction de responsable logistique de mon escadron, rôle est essentiellement la planification des services de sécurités, hébergement de 90 personnels mais aussi les zones afférentes à notre unité ( parking des véhicules, zone de stockage, bâtiment hébergement et la partie bureau).je suis aussi garant de la discipline de mon escadron et j'organise toute la logistique opérationnelle lors de manoeuvre ou d'exercices dimensionnant.





Mes compétences :

Rigueur

Sens de l'organisation